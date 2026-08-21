'चवन्नी, अठन्नी या रुपईया... अखिलेश जी अपना भी रेट बता दीजिए', ओपी राजभर ने सपा प्रमुख पर कसा तंज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश में चवन्नी पर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उनसे पूछा है कि आज कल कांग्रेस का भाव क्या है, चवन्नी, अठन्नी या रुपईया? आप अपना भी रेट बता दीजिए प्लीज।

गुरुवार को ‘एक्स’ पर किए गए पोस्ट में राजभर ने लिखा है कि मित्र अखिलेश जी कैसे हैं? ठीक तो नहीं होंगे क्योंकि कांग्रेस वाले आपको ठीक होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमें ताज्जुब इस बात का लेकर है कि आपसे अपना घर तो संभल नहीं रहा और आप हमारी चिंता में लगे हैं। चिंता कीजिए इमरान मसूद की। पहले भी आपकी पार्टी को रगड़ रहे थे, अब भी रगड़े जा रहे हैं।