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'चवन्नी, अठन्नी या रुपईया... अखिलेश जी अपना भी रेट बता दीजिए', ओपी राजभर ने सपा प्रमुख पर कसा तंज

By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Ashish Mishra
Updated: Fri, 21 Aug 2026 01:54 AM (IST)

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने अखिलेश से कांग्रेस का 'भाव' पूछते हुए अपना भी 'रेट' बताने को कहा।

सीट शेयरिंग वाले बयान को लेकर सपा प्रमुख पर ओपी राजभर का तंज।

सीट शेयरिंग वाले बयान को लेकर सपा प्रमुख पर ओपी राजभर का तंज।

HighLights

  1. ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा।

  2. कांग्रेस के 'चवन्नी, अठन्नी या रुपईया' भाव पर सवाल उठाया।

  3. अखिलेश से अपना भी 'रेट' बताने को कहा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश में चवन्नी पर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उनसे पूछा है कि आज कल कांग्रेस का भाव क्या है, चवन्नी, अठन्नी या रुपईया? आप अपना भी रेट बता दीजिए प्लीज।

गुरुवार को ‘एक्स’ पर किए गए पोस्ट में राजभर ने लिखा है कि मित्र अखिलेश जी कैसे हैं? ठीक तो नहीं होंगे क्योंकि कांग्रेस वाले आपको ठीक होने नहीं देंगे।

उन्होंने कहा कि हमें ताज्जुब इस बात का लेकर है कि आपसे अपना घर तो संभल नहीं रहा और आप हमारी चिंता में लगे हैं। चिंता कीजिए इमरान मसूद की। पहले भी आपकी पार्टी को रगड़ रहे थे, अब भी रगड़े जा रहे हैं।

राजभर ने आगे कहा कि मसूद तो आपको भी समय-समय पर डोज देते रहते हैं। कांग्रेस वाले राजेंद्र पाल गौतम ने कह ही दिया है कि 200 सीट चाहिए, कैसे देंगे 200 सीटें इसकी चिंता कीजिए।

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