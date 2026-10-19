Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'अखिलेश जी, कन्नौज में आपकी हैसियत पता चल गई', जनसभा में कुर्सियां खाली रहने पर ओपी राजभर का तंज

By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
Published: Mon, 19 Oct 2026 11:38 AM (IST)

सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कन्नौज में अखिलेश यादव की जनसभा में खाली कुर्सियों को लेकर तंज कसा है।

ओपी राजभपर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज।

ओपी राजभपर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज।

HighLights

  1. ओपी राजभर ने कन्नौज जनसभा में खाली कुर्सियों पर अखिलेश को घेरा।

  2. राजभर ने अखिलेश को एसी-ट्विटर से बाहर आने की सलाह दी।

  3. सपा की प्रदेश कार्यकारिणी भंग करने का सुझाव दिया।

डिचिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। कन्नौज में अखिलेश की जनसभा में खाली कुर्सियों को लेकर सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आपका हैसियत पता चल गई।

राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'जिस कन्नौज की जनता को आपने खानदानी विरासत समझ के 'खयाली गढ़' बना रखा था, वहीं पर आपकी हैसियत पता चल गई। कुर्सियां ख़ाली रह गईं।'

राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश जी, सुना है आपने अपनी पार्टी की कन्नौज ज़िला इकाई को भंग कर दिया है। ए महाराज, उनकी क्या गलती थी? जब आप ख़ुद ही एसी, पीसी और ट्विटर की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे तो ज़िला वाले बेचारे क्या करेंगे?

राजभर ने सपा प्रमुख को सलाह देते हुए कहा कि हमारी सलाह मानिए और चुनाव से पहले समूचे प्रदेश की कार्यकारिणी को भंग कर दीजिए। यूपी में आपकी पोल खुल गई है महाराज। सबको पता है कि साइकिल चलाने वाले असली नेता जा चुके हैं, पिता जी और चाचा जी की साइकिल का हैंडिल आप सही से संभाल नहीं पाए। आपके लोडर भी समझ चुके हैं कि साइकिल का चेन टूट गया है, अब रिम टेढ़ा होने वाला है। टायर बस फटने ही वाला है। ऐसे ही मैंने नहीं कहा था कि सत्ताइस में सपा साफ है।

यह भी पढ़ें- ‘विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं’, ओपी राजभर का अखिलेश पर निशाना