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'गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए' आजम खां को गृह मंत्री बनाने के बयान पर ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज

By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Ashish Mishra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 02:00 AM (IST)

ओपी राजभर ने शिवपाल यादव के आजम खान को गृह मंत्री बनाने के बयान पर अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इससे बहुजन समाज भयभीत है और अखिलेश को आजम को गृह मंत्री न बनाने की घोषणा करनी चाहिए।

अखिलेश जी, आजम को गृह मंत्री बनाने की घोषणा से डरा है बहुजन समाज: ओपी राजभर।

अखिलेश जी, आजम को गृह मंत्री बनाने की घोषणा से डरा है बहुजन समाज: ओपी राजभर।

HighLights

  1. ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला।

  2. आजम खान को गृह मंत्री बनाने के बयान पर आपत्ति।

  3. बहुजन समाज को डराने का आरोप लगाया राजभर ने।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुभासपा अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव द्वारा सरकार में आने पर आजम खां को गृह मंत्री बनाए जाने के बयान के हवाले से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है।

‘एक्स’ पर लिखा है कि अखिलेश जी, जबसे आपकी पार्टी की तरफ से आजम को गृह मंत्री बनाने का ऐलान हुआ है, समूचा बहुजन समाज डरा हुआ है। आपको तो बहुजन समाज को डराने में ही मजा आता है।

मंगलवार को एक्स पर किए गए इस पोस्ट में राजभर ने यह भी लिखा है कि यदि आप में दम है तो एक बार एक्स, पीसी आदि से घोषणा कर दीजिए कि आजम खां को गृह मंत्री नहीं बनाएंगे। क्या आप कर पाएंगे ऐसा?

राजभर ने कहा कि इस जन्म में सत्ता का सपना छोड़ दीजिए। सोचिए, जो आजम आपके मंच से आपकी उपस्थिति में भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को भू माफिया बता सकता है, उसे आप गृह मंत्री बनाने का सपना पाले हुए हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो यह जान लीजिए वह गैर यादव पिछड़े और बहुजन समाज के खिलाफ बहुत षड्यंत्र और पाप करेगा। क्या-क्या जुल्म ढाएगा, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। अखिलेश बाबू, एक कहावत है कि ‘गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए।

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