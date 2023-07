राजभर का दावा, NCP की तरह SP में भी हो सकती है टूट, मायावती को बताया गेमचेंजर, कहा- BSP से गठबंधन के लिए तैयार

लखनऊ, ऑनलाइन डेस्‍क। महाराष्ट्र की राजनीति में हुए सियासी उलटफेर के बाद बयानबाजी का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के भी लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। अब सुभासपा अध्‍यक्ष ओपी राजभर ने बयान द‍िया है। ओपी राजभर ने भव‍िष्‍यवाणी करते हुए कहा क‍ि महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बड़ा हेरफेर होने वाला है और सपा के कई विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं।

ओपी राजभर ने कहा, ''महाराष्ट्र ही नहीं यूपी में भी बड़ी हेरफेर होने वाली है। सपा के कई विधायक और सांसद दल छोड़कर कुछ सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं, कुछ हैं जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वे दिल्ली तक अपना जुगाड़ बिठा रहे हैं। राजभर ने दावा क‍िया कि ये व‍िधायक और सांसद अखिलेश यादव के रवैये से नाराज हैं।''

ओपी राजभी ने कहा क‍ि इसी लखनऊ में मुस्लिम चार खेमें में बट गए हैं, अब मुसलमान भाजपा को भी वोट दे रहे हैं, मायावती के भी साथ हैं। आप जब नौकरी बांटेगे तब मुस्लिम को नहीं देंगे। इस बात को लेकर हर वर्ग नाराज है। कांग्रेस भी चाह रही है कि मायावती को मोर्चे में लिया जाए।

#WATCH | SBSP founder & chief OP Rajbhar, says "What happened in Maharashtra is going to be repeated in Uttar Pradesh. Many leaders from Samajwadi Party are going to leave the party and join the UP govt to take oaths as ministers. SP MPs are upset with Akhilesh Yadav. They can't… pic.twitter.com/AUYZI4IDb1