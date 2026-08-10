'वर्ष 2028 में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी सपा', ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला हमला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुभासपा अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। लिखा है कि दिल्ली में मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए आपने अपने शिष्य को भेज दिया।

देशभर के थानों में मुकदमा लिखवा दीजिए। इससे भी मन न भरे तो ऑस्ट्रेलिया और लंदन में जाकर रिपोर्ट लिखवा दें। वर्ष 2027 में सूपड़ा साफ होने के साथ ही वर्ष 2028 में समाजवादी पार्टी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।