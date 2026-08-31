'दो लड़कों की जोड़ी टूटने वाली है', ओपी राजभर ने सपा और कांग्रेस गठबंधन पर खड़े किए सवाल
सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा और कांग्रेस के संभावित गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल ...और पढ़ें
HighLights
ओपी राजभर ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर सवाल उठाए।
राहुल गांधी और अखिलेश यादव में खटपट शुरू हुई।
'दो लड़कों की जोड़ी' टूटने वाली है, राजभर का दावा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुभासपा अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विधान सभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच होने वाले संभावित गठबंधन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव में खटपट शुरू हो गई है। दो लड़कों की जोड़ी टूटकर बिखरने वाली है।
रविवार को ‘एक्स’ पर किए गए पोस्ट में राजभर ने लिखा है कि अखिलेश जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी आपके बास राहुल जी से खटपट शुरू हो गई है। पता चला है कि राहुल को लगने लगा है कि यूपी में चाहें आपके साथ रहें या किसी और के, सरकार तो बननी नहीं है। यही वजह है कि राहुल के सिपहसालार राय साहब से लेकर इमरान साहब तक सब आपको राजनीति सिखाने में लग गए हैं। कांग्रेस वाले आपको ही आंख दिखाने लगे हैं।
सुनने में आया है कि आजकल आपको झाड़ू से बहुत प्यार हो गया है। संजय सिंह को लेकर घूम रहे हैं। झाड़ू छाप को कितनी सीटें देंगे, 150 या 200? या फिर केवल लालीपाप के भरोसे ही टहला रहे हैं।