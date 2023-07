NDA में आते ही बदले ओपी राजभर के स्वर, बोले- तराजू पर रखकर देख लीजिए, पता चल जाएगा 2024 में किसकी सरकार बनेगी

ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजभर का एनडीए में शामि‍ल होना विपक्ष को एक और बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। एनडीए में शामिल होने के बाद सोमवार को बल‍िया में एक कार्यक्रम के दौरान राजभर ने कहा था कि सपा मुखिया अखि‍लेश यादव के के छल के चलते उनका साथ छोड़ना पड़ा।

व‍िपक्ष की बैठक को लेकर सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बयान द‍िया।

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Vinay Saxena