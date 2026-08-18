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'शोले फिल्म की पानी की टंकी वाला सीन भी फेल', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज

By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:50 AM (IST)

सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने घोसी सांसद राजीव राय के बहाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है।

राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज।

राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज।

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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुभासपा अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने घोसी से सपा सांसद राजीव राय के बहाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है।

‘एक्स’ पर किए गए पोस्ट में लिखा है कि अखिलेश जी, आपकी पार्टी में आपसे भी बड़े एक्टर हैं। सांसद राजीव राय ने एक्टिंग में आपको पीछे छोड़ दिया है।

राजभर ने आगे लिखा है कि आपके सांसद की एक्टिंग के आगे शोले फिल्म की पानी की टंकी वाला सीन फेल है। सांसद के कहने पर उनके चेले ने पानी की टंकी पर चढ़कर सड़क बनवाने की मांग की। सांसद जी ने कहा कि मैं सड़क बनवाऊंगा और चेला नीचे आ गया।

यहां पर लाइट, एक्शन व कैमरा की जगह इंटरनेट मीडिया पोस्ट, पोस्ट और पोस्ट हुआ। अंत में लिखा है कि उम्मीद है कि विक्रमादित्य मार्ग पर जल्द ड्रामा स्कूल खुलने वाला है।

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