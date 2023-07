UP News: सर्वे से पहले ही अफसर और उद्यमी आमने-सामने, अधिकारियों को किया डेटा देने से मना; DM ने दिया दखल

UP News सोमवार को कलेक्ट्रेट में जनपदीय सांख्यिकी अफसरों की बैठक में डीएम सूर्यपाल गंगवार के सामने ही उद्यमियों ने सर्वे करने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उद्यमियों का कहना था कि सर्वे के नाम पर कई अफसर उद्यमियों को धमका रहे हैं। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन विकास खन्ना के मुताबिक अधिकारी सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं इसलिए उद्यमी सहयोग नहीं कर रहें।

UP News: सर्वे से पहले ही अफसर और उद्यमी आमने-सामने

Your browser does not support the audio element.