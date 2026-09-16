नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आईपीओ: 17 सितंबर से करें अप्लाई, फेसवैल्यू एक रुपये और 1785 प्राइस बैंड, चेक करें पूरी डिटेल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) का आईपीओ 17 सितंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल जाएगा। एनएसई ने अपने आईपीओ के लिए प्रति शेयर 1,700 रुपये से 1,785 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। शेयर की फेसवैल्यू एक रुपये होगी। सब्सक्रिप्शन 21 सितंबर को बंद होगा। निवेशक कम से कम आठ शेयरों और उसके बाद मल्टीपल में बोली लगा सकते हैं।

नेशनल स्टाक एक्सचेंज के बिजनेस डेवलपमेंट आफिसर श्रीराम कृष्णन ने मंगलवार को एक होटल में आईपीओ की जानकारी देते हुए बताया कि एक रुपये की फेसवैल्यू वाला यह आईपीओ पूरी तरह से आफर फार सेल है। इसमें मौजूदा कारपोरेट शेयरहोल्डर्स कुल 12,64,36,650 शेयर बेच रहे हैं।

इन बेचने वाले शेयरहोल्डर्स में स्टेट बैंक आफ इंडिया, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, अरंदा इंवेस्टमेंट्स (मारीशस) पीटीई लिमिटेड, एमएस स्ट्रैटेजिक (मारीशस) लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, बैंक आफ बड़ौदा, स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।