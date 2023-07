Marriage In UP: सामूहिक विवाह योजना में अब केवल आनलाइन आवेदन, समाज कल्याण विभाग विकसित करवा रहा वेबसाइट

Marriage In UP सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 51 हजार रुपये सरकार खर्च करती है। इसमें गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35 हजार रुपये दिए जाते हैं। विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े बिछिया पायल बर्तन आदि पर 10 हजार रुपये खर्च होते हें। साथ ही प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर सरकार छह हजार रुपये खर्च करती है।

Marriage In UP: सामूहिक विवाह योजना में अब केवल आनलाइन आवेदन

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब केवल आनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग इसके लिए एक वेबसाइट बनवा रहा है। जल्द ही इसे लांच कर दिया जाएगा। इसमें सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों का पूरा ब्यौरा रहेगा। इसकी खासियत यह होगी कि एक बार योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी दूसरी बार इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आवेदन कर भी देते हैं तो डाटाबेस से मिलान कर आवेदन निरस्त हो जाएगा। प्रदेश सरकार गरीब बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही है। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए संचालित इस योजना के तहत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार सामूहिक विवाह कराए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी भी धूमधाम से करवाना है। सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 51 हजार रुपये सरकार खर्च करती है। इसमें गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35 हजार रुपये दिए जाते हैं। विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपये खर्च होते हें। साथ ही प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर सरकार छह हजार रुपये खर्च करती है। इस योजना में कुछ जिलों से ऐसी शिकायतों आईं थीं कि वहां ऐसे लाभार्थियों ने लाभ ले लिया जो पहले से शादी-शुदा थे। कुछ तो ऐसे भी लाभार्थी मिले हैं जिन्होंने बैंक खाता दूसरा देकर फिर योजना का लाभ ले लिया। इन्हीं सबको रोकने के लिए समाज कल्याण विभाग एक वेबसाइट बनवा रहा है। जल्द ही इस बेवसाइट को लांच कर दिया जाएगा। इससे एक बार योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी दूसरी बार लाभ नहीं ले पाएंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना काफी लोकप्रिय है। इसका अधिक से अधिक फायदा जरूरतमंद गरीब परिवारों की बेटियों को दिलाने के लिए सरकार इसे आनलाइन करने जा रही है। सारा डाटा वेबसाइट पर रहेगा। अभी जिलों में मैनुअल आवेदन होता है, इस कारण पुराना रिकार्ड नहीं मिल पाता है। इससे कुछ जगह गड़बड़ी हो जाती थी। आनलाइन आवेदन से फर्जी लाभार्थियों पर अंकुश लग सकेगा। पवन कुमार, निदेशक समाज कल्याण

