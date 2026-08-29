रक्षाबंधन के बाद ट्रेनों में बढ़ी भीड़ को लेकर रेलवे का बड़ा कदम, दो आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। रक्षाबंधन पर्व के बाद अपने घरों से नौकरी वाले स्थल या शिक्षण संस्थानों के लिए वापसी करने वालों के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने राहत भरा कदम उठाया है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल रविवार को दो एकतरफा आरक्षित ट्रेनों का संचालन करेगा। जिससे यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उत्तर रेलवे, लखनऊ समर्थ गुप्ता ने बताया कि उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए दो आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन कर रहा है। दो एकतरफा आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन 30 अगस्त को किया जा रहा है। इनमें गाड़ी संख्या 04213 अयोध्या कैंट से आनंद विहार टर्मिनल और गाड़ी संख्या 04217 वाराणसी से नई दिल्ली तक जाएंगी। अयोध्या कैंट–आनंद विहार टर्मिनल गाड़ी संख्या 04213 अयोध्या कैंट–आनंद विहार टर्मिनल 30 अगस्त को अयोध्या कैंट से 18:20 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन बाराबंकी में 19:48 बजे पहुंचेगी और दो मिनट बाद 19:50 बजे प्रस्थान करेगी। लखनऊ में 20:45 पहुंचने पर बजे के ठहराव के बाद रात में 12:48 बजे बरेली पहुंचेगी। दो मिनट बाद यहां से प्रस्थान के बाद देर रात 02:40 बजे मुरादाबाद पहुंचकर 02:50 बजे प्रस्थान करेगी।

इसका हापुड़ में तड़के 04:08 बजे आगमन होगा और दो मिनट बाद प्रस्थान कर 05:10 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल में छह बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 19 कोच होंगे। जिनमें चार सामान्य व 13 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (इकोनॉमी) कोच हैं।

वाराणसी–नई दिल्ली आरक्षित स्पेशल उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल वाराणसी से दूसरी ट्रेन का संचालन करेगा। 30 अगस्त को गाड़ी 04217 वाराणसी–नई दिल्ली वाराणसी से 15:40 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन का मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ में 17:25 बजे आगमन होगा। पांच मिनट के बाद प्रस्थान कर ट्रेन का रायबरेली जंक्शन में 18:50 बजे आगमन होगा। यहां से ट्रेन 21:05 बजे लखनऊ पहुंचेगी, जहां से दस मिनट बाद आगे के लिए प्रस्थान करेगी।