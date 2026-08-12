यूपी STF का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी करने वाला नाइजीरियाई नागरिक दिल्ली से गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एसटीएफ ने इंटरनेट मीडिया पर विदेशी नागरिकों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर भारतीय युवक-युवतियों से दोस्ती करने और महंगे गिफ्ट, डॉलर व पाउंड भेजने का झांसा देकर ठगी करने वाले नाइजीरियाई गिरोह के एक और सदस्य को दिल्ली से गिरफ्तार किया है।

आरोपित की पहचान नाइजीरिया निवासी 37 वर्षीय न्वोगु ओबेद ओसिनाची के रूप में हुई है। उसके कब्जे से 11 मोबाइल फोन, पासपोर्ट, चार एटीएम कार्ड, लैपटाप और 34 वर्क स्क्रीनशाट वाले मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसटीएफ के मुताबिक गिरोह फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अमेरिका व ब्रिटेन के नागरिकों के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाता था। इसके बाद भारतीय युवक-युवतियों से दोस्ती कर उन्हें महंगे उपहार, डॉलर और पाउंड भेजने का झांसा दिया जाता था। बाद में एयरपोर्ट पर गिफ्ट अथवा विदेशी मुद्रा पकड़े जाने की बात कहकर खुद को कस्टम या इनकम टैक्स अधिकारी बताकर कस्टम ड्यूटी और टैक्स के नाम पर रकम वसूली जाती थी।

2022 में बिजनेस वीजा पर भारत आया था आरोपी लखनऊ निवासी एक युवक को इंग्लैंड निवासी डोरिस विलियम के नाम से फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर दोस्ती के जाल में फंसाकर इसी गिरोह ने 68 लाख रुपये ठग लिए थे। इस मामले में लखनऊ के थाना मड़ियांव में मुकदमा दर्ज किया गया था।

एसटीएफ की साइबर टीम ने तकनीकी विशेषज्ञता और मुखबिर तंत्र के जरिए गिरोह के दो अन्य सदस्यों उचेनवा और ओबेस प्रोस्पर को पिछली 15 मई और 18 जुलाई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इस मामले में न्वोगु ओबेद वांछित चल रहा था, जिसे एसटीएफ ने दिल्ली के कमल विहार, बुराड़ी स्थित ठिकाने पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया है।

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पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह 2022 में बिजनेस वीजा पर भारत आया था और वीजा समाप्त होने के बाद दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा था। उसके साथियों ने उसे इंटरनेट मीडिया पर अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिकों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर भारतीयों से ठगी करने के तरीके बताए थे।