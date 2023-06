UP News: यूपी के 18 जिलों में नए सीएमओ तैनात, देर रात पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के भी हुए तबादले

New CMO posted in 18 districts And PWD Engineers Transfer उत्‍तर प्रदेश में स्‍वास्‍थ्‍य व‍िभाग ने बुधवार देर रात 18 ज‍िलों में नए सीएमओ को तैनाती दी है। ज‍िसमें फतेहपुर औरैया हरदोई हमीरपुर सहि‍त 18 ज‍िलों को नए सीएमओ म‍िले हैं। इसी के साथ लोक न‍िर्माण व‍िभाग ने बुधवार देर रात पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के भी तबादले क‍िये हैं। ज‍िसमें लखनऊ बरेली और आगरा के अध‍िकारी शाम‍िल हैं।