राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने छह जिलों में नए बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) की तैनाती कर दी। इसमें राजकीय इंटर कॉलेज गोंडा के प्रधानाचार्य शैलेश कुमार पटेल को अंबेडकर नगर का नया बीएसए नियुक्त किया गया है।

इसी तरह राजकीय इंटर कालेज सांडा, सीतापुर के प्रधानाचार्य शैलेश कुमार पांडेय को उन्नाव का बीएसए बनाया गया है। डायट हाथरस के वरिष्ठ प्रवक्ता विश्वनाथ प्रताप सिंह को फर्रुखाबाद का बीएसए बनाया गया है, जबकि डायट बलिया के वरिष्ठ प्रवक्ता शिवम पांडेय को भदोही में बीएसए की जिम्मेदारी दी गई है।