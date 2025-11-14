Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्नाव-प्रयागराज और बरेली समेत छह जिलों में नए BSA की तैनाती, व‍िभाग ने सभी को द‍िए ये न‍िर्देश

    By Vivek Rao Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:13 PM (IST)

    बेसिक शिक्षा विभाग ने छह जिलों में नए बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) की तैनाती कर दी। इसमें राजकीय इंटर कॉलेज गोंडा के प्रधानाचार्य शैलेश कुमार पटेल को अंबेडकर नगर का नया बीएसए नियुक्त किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने छह जिलों में नए बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) की तैनाती कर दी। इसमें राजकीय इंटर कॉलेज गोंडा के प्रधानाचार्य शैलेश कुमार पटेल को अंबेडकर नगर का नया बीएसए नियुक्त किया गया है।

    इसी तरह राजकीय इंटर कालेज सांडा, सीतापुर के प्रधानाचार्य शैलेश कुमार पांडेय को उन्नाव का बीएसए बनाया गया है। डायट हाथरस के वरिष्ठ प्रवक्ता विश्वनाथ प्रताप सिंह को फर्रुखाबाद का बीएसए बनाया गया है, जबकि डायट बलिया के वरिष्ठ प्रवक्ता शिवम पांडेय को भदोही में बीएसए की जिम्मेदारी दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा हापुड़ में प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक के रूप में तैनात विनीता को बरेली का नया बीएसए बनाया गया है। राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में सहायक उप शिक्षा निदेशक अनिल कुमार को प्रयागराज का बीएसए बनाया गया है। विभाग ने सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।