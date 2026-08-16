हैदराबाद तक तेज सफर कराएगी अमृत भारत एक्सप्रेस, गोरखपुर से लखनऊ होकर संचालन की अनुमति
Amrit Bharat Express: गोरखपुर से लखनऊ होकर हैदराबाद के बीच पहली सीधी अमृत भारत ट्रेन होगी। रेलवे इस ट्रेन को चार अक्टूबर से चलाने की तैयारी कर रहा है।
HighLights
सप्ताह में एक दिन प्रत्येक रविवार को दौड़ेगी यह सुपरफास्ट ट्रेन
लगभग 25 घंटे में तय करेगी लखनऊ से हैदराबाद की दूरी
जागरण संवाददाता, लखनऊ। पूर्वी उत्तर प्रदेश से अवध होते हुए दक्षिण भारत की यात्रा अब और आसान होगी। भारतीय रेलवे की ओर से अब रविवार को भी हैदराबाद के लिए ट्रेन का विकल्प यात्रियों को उपलब्ध होगा।
रेलवे गोरखपुर से लखनऊ होकर हैदराबाद के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाएगा। यह एक सुपरफास्ट अमृत भारत एक्सप्रेस होगी, जो लगभग 25 घंटे में लखनऊ से हैदराबाद की दूरी तय करेगी। रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन संचालन की अनुमति प्रदान कर रही है।
बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने ट्रेन के संचालन का अनुमति पत्र जारी कर दिया है। अब इसकी सेंटर फार रेलवे इंफारमेशन सिस्टम और पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में इसकी फीडिंग का नोटिफिकेशन जारी होगा। इस समय फिलहाल गोरखपुर -हैदराबाद (चेरलापल्ली) सुपरफास्ट एक्सप्रेस सप्ताह में दिन प्रत्येक बुधवार को चलती है। गोरखपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस अलग दिनों में सिकंदराबाद, काचेगुडा को जाती है।
रविवार को हैदराबाद की यात्रा के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी। अब गोरखपुर से हैदराबाद (चेरलापल्ली) के बीच नई ट्रेन 22075/22076 अमृत भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। यह गोरखपुर से लखनऊ होकर हैदराबाद के बीच पहली सीधी अमृत भारत ट्रेन होगी। रेलवे इस ट्रेन को चार अक्टूबर से चलाने की तैयारी कर रहा है। अभी आधिकारिक संचालन तिथि तय नहीं हुई है।
ट्रेन नंबर 22076 गोरखपुर से चेरलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार को सुबह 8:30 बजे गोरखपुर से रवाना होकर गोंडा, बाराबंकी, गोमतीनगर, लखनऊ सिटी के रास्ते ऐशबाग दोपहर 1:30 बजे पहुंचेगी। यहां से अमृत भारत एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल,उरई, वीरांगना लक्ष्मी बाई जंक्शन झांसी, बीना,भोपाल, इटारसी, बैतूल, नागपुर,चंद्रपुर, बल्लारशाह, काजीपेट होकर सोमवार शाम पांच बजे चेरलापल्ली पहुंचेगी।
ट्रेन 22075 चेरलापल्ली से गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक शुक्रवार को रात 9:45 बजे हैदराबाद से चलकर शनिवार रात 1:30 बजे ऐशबाग होते हुए रविवार सुबह 6:25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन में एलएचबी तकनीक वाली स्लीपर और जनरल क्लास की बोगियां होंगी। ट्रेन में पुश-पल तकनीक से एक इंजन आगे और दूसरा पीछे लगेगा, साथ ही सीसीटीवी कैमरे, टाक-बैक सिस्टम और वैक्यूम बायो-टायलेट जैसी सुविधा होगी।
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