Nepal Flood Live Updates: नेपाल बाढ़ में मौत का आंकड़ा 810 पहुंचा, 3048 नागरिक अब भी लापता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। Nepal Flood Live Updates | नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद रविवार तक नेपाल और तिब्बत को मिलाकर कुल मृतक संख्या बढ़कर 810 हो गई है, इसमें नेपाल के 794 और तिब्बत के 16 मृतक शामिल हैं। दोनों देशों में कुल 3,048 लोग लापता बताए जा रहे हैं।

(UP Flood Alert) नेपाल ने 2,502 लोगों की और तिब्बत ने 546 लोगों की गुमशुदगी की सूची जारी की है। नेपाल में लापता लोगों में 592 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने रविवार शाम 5.30 बजे बताया कि नेपाल में 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। शनिवार रात जारी लापता लोगों की ताजा सूची में 275 भारतीय नागरिकों के लापता होने और भारतीय मूल के 128 लोगों से संपर्क न हो पाने की बात कही गई थी।