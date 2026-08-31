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Nepal Flood Live Updates: नेपाल बाढ़ में मौत का आंकड़ा 810 पहुंचा, 3048 नागरिक अब भी लापता

Nepal Flood Live Updates | नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद रविवार तक नेपाल और तिब्बत को मिलाकर कुल मृतक संख्या बढ़कर 810 तक पहुंच गई है।

By Sakshi Gupta Mon, 31 Aug 2026 10:17 AM (IST)
नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 810 हुई।

नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 810 हुई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। Nepal Flood Live Updates | नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद रविवार तक नेपाल और तिब्बत को मिलाकर कुल मृतक संख्या बढ़कर 810 हो गई है, इसमें नेपाल के 794 और तिब्बत के 16 मृतक शामिल हैं। दोनों देशों में कुल 3,048 लोग लापता बताए जा रहे हैं।

(UP Flood Alert) नेपाल ने 2,502 लोगों की और तिब्बत ने 546 लोगों की गुमशुदगी की सूची जारी की है। नेपाल में लापता लोगों में 592 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने रविवार शाम 5.30 बजे बताया कि नेपाल में 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। शनिवार रात जारी लापता लोगों की ताजा सूची में 275 भारतीय नागरिकों के लापता होने और भारतीय मूल के 128 लोगों से संपर्क न हो पाने की बात कही गई थी।

31 Aug 202610:16:56 AM

लिखु ग्रामीण नगरपालिका सफाई अभियान में जुटा

नुवाकोट, नेपाल: नेपाल में हाल ही में आई बाढ़ के बाद लिखु ग्रामीण नगरपालिका के कई वॉलंटियर बड़े पैमाने पर बचाव और सफ़ाई अभियान के लिए देवीघाट जा रहे हैं।

31 Aug 20269:37:20 AM

NDRRMA ने जारी किया अपडेट

NDRRMA ने नेपाल के रसुवा भोटेकोशी में आई बाढ़ से प्रभावित और 30 अगस्त को बचाए गए विदेशी नागरिकों की लिस्ट जारी की है। 

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31 Aug 20269:19:49 AM

Nepal Flood Update: नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़ी

नेपाल के विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ गई है। रविवार तक नेपाल और तिब्बत को मिलाकर कुल मृतक संख्या बढ़कर 810 (नेपाल में 794 और तिब्बत में 16) तक पहुंच गई है।

31 Aug 20269:19:27 AM

Nepal Floods Live Update: नेपाल बाढ़ में 275 नागरिक अब भी लापता

विदेश मंत्रालय (MEA) ने रविवार शाम 5.30 बजे बताया कि नेपाल में 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। शनिवार रात जारी लापता लोगों की ताजा सूची में 275 भारतीय नागरिकों के लापता होने और भारतीय मूल के 128 लोगों से संपर्क न हो पाने की बात कही गई थी।

31 Aug 20269:10:16 AM

नेपाल में 26 अगस्त को आई थी विनाशकारी बाढ़

Nepal Flash Floods: नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन की घटना 26 अगस्त 2026 की सुबह हुई थी। नेपाल-तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर टूटने और भारी बारिश के कारण ल्हेन्दे खोला और भोटे कोशी नदियों में भयानक बाढ़ आ गई, जिससे भारी तबाही हुई।