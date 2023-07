UP: शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य नवाब अली कांग्रेस में शामिल, Congress का मौन सत्याग्रह शुरु

Congress Silent Satyagraha In UP कांग्रेस आज यूपी में आज मौन सत्याग्रह कर रही है। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली की मांग तथा उनके की ओर से केंद्र सरकार के विरुद्ध उठाए जा रहे मुद्दों के समर्थन में प्रदेश के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बृजलाल खाबरी की अगुवाई में गांधी भवन सभागार में मौन सत्याग्रह का आयोजन क‍िया।

Congress Maun Satyagraha: कांग्रेस का मौन सत्‍याग्रह

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली की मांग तथा उनके की ओर से केंद्र सरकार के विरुद्ध उठाए जा रहे मुद्दों के समर्थन में प्रदेश के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह शुरु कर द‍िया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की अगुवाई में बुधवार सुबह 11 बजे गांधी भवन सभागार में मौन सत्याग्रह का आयोजन क‍िया गया। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। नजर विशेषकर मुस्लिम व पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य नवाब अली अकबर ने मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। नवाब अली उतरौला (बलरामपुर) के ब्लाक प्रमुख भी रहे हैं। नवाब अली ने कहा कि सपा से अल्पसंख्यक समाज का मोह भंग हो गया है। अब लोग कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। आप ने जारी की युवा इकाई के 15 जिलाध्यक्षों की सूची आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी युवा इकाई यानी छात्र-युवा संघर्ष समिति (सीवाईएसएस) के 15 जिलाध्यक्षों की सूची मंगलवार को जारी कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने बताया कि जल्द अन्य जिलों के भी अध्यक्षों की सूची जारी की जाएगी। वहीं छात्रों की छात्रवृत्ति सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर चार महासम्मेलन प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे। आशीष राठौर को अलीगढ़ का सीवाईएसएस जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अमन यादव को कानपुर, इमरान को मुरादाबाद, विशाल शर्मा को आगरा, गगन खन्ना को लखीमपुर, रवि प्रकाश शर्मा को कुशीनगर, आकाश यादव को बलरामपुर, शोएब को मेरठ, दिव्यांशु द्विवेदी को महोबा, जुबिन चौधरी को झांसी, अमरीश चौबे को बलिया, नवनीत सिंह को हमीरपुर, मोहम्मद जुबैर को बरेली, गौरव सिंह को वाराणसी व इमरान खान को फिरोजाबाद का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। सभी को अपने-अपने जिलों में छात्रों की समस्याओं को जोर-शोर से उठाने और उन्हें हल कराने के लिए संघर्ष करने के निर्देश दिए गए हैं।

