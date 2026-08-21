खेल दिवस पर यूपी में 3 दिवसीय अभियान, हर जिले में गूंजेगा 'खेलेगा भारत-जीतेगा भारत' का संदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय खेल दिवस पर इस बार जिलों में खेल और फिटनेस को लेकर विशेष आयोजन होंगे। 28 से 30 अगस्त तक तीन दिवसीय अभियान चलाकर लोगों को खेलों से जोड़ने और फिट रहने का संदेश दिया जाएगा।

हालांकि, 29 अगस्त खेल दिवस को राज्य स्तर पर होने वाला कार्यक्रम अभी नहीं होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश खिलाड़ी इन दिनों एशियन गेम्स की तैयारी के लिए कैंप में हैं। ऐसे में इन खिलाड़ियों की उपलब्धता के बाद प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें पुरस्कार और सम्मान दिया जाएगा।

इस बार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ के तहत ‘खेलेगा भारत, जीतेगा भारत’ थीम पर 28 से 30 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में भी इसी थीम के अनुरूप जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

खेल विभाग ने सभी जिलों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने और कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के कार्यक्रमों में तीन प्रमुख बातों पर विशेष जोर रहेगा ट्रिब्यूट (श्रद्धांजलि), प्ले (खेल) और मूव (सक्रिय रहना)। इसका उद्देश्य मेजर ध्यानचंद और देश की समृद्ध खेल विरासत को याद करने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को खेल और फिटनेस गतिविधियों से जोड़ना है।