नाग पंचमी पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई, कहा- भोलेनाथ हर आंगन को खुशहाल रखें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मनाए जाने वाले नाग पंचमी के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति, जीव-जंतुओं और समस्त चराचर जगत के साथ आत्मीय व संवेदनशील संबंध स्थापित करने की समृद्ध तथा प्राचीन परंपरा रही है।

नाग पंचमी इसी सांस्कृतिक चेतना, प्रकृति के प्रति सम्मान और जीव जगत के प्रति करुणा का प्रतीक पर्व है। यह पर्व हमारी नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने तथा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार की प्रेरणा देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय सनातन परंपरा में नागों का विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। हमारे धर्मशास्त्रों में नागों को विभिन्न स्वरूपों में पूजनीय माना गया है। भगवान विष्णु शेषनाग की शैय्या पर विराजमान होते हैं, जबकि भगवान शिव के अलंकारों में सर्प का विशेष स्थान है।