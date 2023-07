UP Assembly Monsoon Session: यूपी विधान मंडल का मानसून सत्र सात अगस्त से, कई विधेयकों को पारित कराएगी सरकार

UP Assembly Monsoon Session उत्‍तर प्रदेश विधान मंडल का मानसून सत्र सात अगस्त से शुरू होगा। वर्ष 2023 में यह विधान मंडल का दूसरा सत्र होगा। इससे पहले विधान मंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से तीन मार्च तक हुआ था। फिलहाल मानसून सत्र का सात से 11 अगस्त तक का कार्यक्रम मंजूर हुआ है। सरकार इस सत्र में कई विधेयकों को पारित कराएगी।

UP Assembly Monsoon Session: सात अगस्त से विधान मंडल का मानसून सत्र

