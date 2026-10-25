Mid Day Meal : जाड़े में बच्चों को मिलेगा सूजी का हलवा, मौसम के अनुकूल पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना उद्देश्य

जागरण संवाददाता, लखनऊ : सर्दी के मौसम में परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन में खीर के स्थान पर अब सूजी का हलवा दिया जाएगा। इसके साथ ही गुड़ की पट्टी और चिक्की को भी बदला गया है।

शैक्षणिक सत्र में दो बार मध्यान्ह भोजन के आहार में परिवर्तन किया जाता है। पीएम पोषण योजना के तहत सूजी का मीठा हलवा और नमकीन उपमा वितरित किया जाएगा। यह व्यवस्था नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के तीसरे सप्ताह तक कुल विद्यालय दिवसों में लागू रहेगी।