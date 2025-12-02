Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठे सत्ता और विपक्ष', मायावती बोलीं- सुचारु रूप से चलाएं शीतकालीन सत्र

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बसपा अध्यक्ष मायावती ने सत्ता और विपक्ष दोनों को नसीहत दी है। उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर जनहित में संसद को सुचारू रूप से चलाने और सार्थक चर्चा करने की अपील की।    

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। संसद के शीतकालीपन सत्र को लेकर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सत्ता और विपक्ष, दोनों को नसीहत दी है। सत्र की शुरुआत से पहले एक्स पर पोस्ट कर मायावती ने दोनों से राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर जनहित में संसद को सुचारु रूप से चलाने और सार्थक चर्चा करने की बात कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उल्लेखनीय है कि लोकसभा में इस समय बसपा का कोई सदस्य नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर लिखा, ‘संसद के शीतकालीन सत्र के इस बार काफी हंगामेदार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, परंतु हमारी पार्टी का मत है कि संसद सुव्यवस्थित व शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो, जिससे देश व जनहित के जरूरी मुद्दों, राजधानी दिल्ली आदि शहरों में वायु प्रदूषण, वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर व्यावहारिक तौर पर हो रही परेशानियों एवं आपत्तियों व इस कार्य के मुख्य कर्ताधर्ता बीएलओ की दिक्कतों, उनके द्वारा की जा रही खुदकशी आदि की घटनाओं पर सही से चर्चा हो सके।

    इनका उचित समाधान निकलने की दिशा में सार्थक प्रयास हो सके।’ उन्होंने आगे लिखा, ‘केवल आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, व्यापक जनहित में संसद को सुचारु रूप से चलाने के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों को राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर पूरी तरह से संवेदनशील एवं गंभीर होने की ज़रूरत है। यही आग्रह।’