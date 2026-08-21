'वंदेमातरम पर नहीं, बेरोजगारी और छात्र-किसानों के मुद्दों पर ध्यान दें'; मायावती ने सरकार से की अपील

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने वंदे मातरम् गायन पर उठे विवाद पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि यह गीता पूरा गाना है या सिर्फ दो छंद गाने हैं, इस पर राजनीति ठीक नहीं है।

यह स्वार्थ की राजनीति है। इस समय छात्रों, किसानों, बेरोजगारों और बाढ़ से उपजी समस्या के निराकरण की आवश्यकता है।

शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर लिखी पोस्ट में मायावती ने कहा है कि राजनीतिक दल स्वार्थ के लिए एक-दूसरे की सरकारों में बने कानूनों को बदलते हैं।

इस समय वंदेमातरम गीत से ज्यादा बेरोज़गार युवाओं, छात्र-छात्राओं (जेन-जी), स्कूली बच्चों (जेन-अल्फा) की समस्या निस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ से जान-माल की हानि हो रही है। इसके अतिरिक्त देश के कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र, राज्य सरकारों और विपक्षी राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए।

जुलाई 2026 में संसद के दोनों सदनों ने अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर वंदे मातरम् को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान कानूनी संरक्षण दिया है। इसके तहत वंदे मातरम् गायन में जानबूझकर बाधा या अपमान करने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना लगाया जा सकता है।