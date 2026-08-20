यूपी में स्कूलों की बदहाली पर भड़कीं मायावती, बोलीं- 'हंसने-खेलने की उम्र में शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे बच्चे'
पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के स्कूलों की बदतर हालत पर चिंता जताई है। उन्होंने सरकारों से छात्रों की बात सुनने और बल प्रयोग न करने की अपील करते हुए बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग की है।
HighLights
मायावती ने यूपी-उत्तर भारत में स्कूली शिक्षा की हालत चिंताजनक बताई।
सरकारों से छात्रों की बात सुनने, बल प्रयोग न करने की अपील।
बेहतर शिक्षा व्यवस्था व बंद सरकारी स्कूलों को खोलने की मांग।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने स्कूली शिक्षा की हालत चिंताजनक बताते हुए सरकारों को आगाह किया है कि वो छात्रों की बातों को सुनें, न कि बल प्रयोग करें।
मायावती ने एक्स पर लिखा है कि, 'बसपा की चारों सरकारों ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के ’शिक्षित बनो’ आह्वान पर अमल करते हुए स्कूली शिक्षा खासकर ’बहुजन समाज’ के लोगों की विशेष चिंता की। बीएसपी ने दबे-कुचले व शोषित-पीड़ित समाज के लोगों के हित एवं शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। कहा कि स्कूलों के भवन, शिक्षक, पेयजल, शौचालय व साफ-सफाई आदि जैसी बुनियादी ज़रूरतों की भारी कमी को लेकर नन्हें जेन-अल्फा भी आन्दोलित हैं।'
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि जेन-अल्फा यानी सन 2013 के बाद जन्मे बच्चे-बच्चियों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए माता-पिता काफी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन विशेषकर यूपी एवं उत्तर भारत के राज्यों के स्कूलों के बदतर हालत से लोग अति-मुखर हो गये हैं।
ऐसे लोग काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के देशव्यापी ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान में पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। मायावती ने इस बात की चिंता जताई है कि हंसने-खेलने व पढ़ने-लिखने के दिनों में बच्चे शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
उन्होंने सरकारों पर सरकारी स्कूलों को लेकर अनदेखी का आरोप लगाया है। कहा कि इन वर्गों के आरक्षण की तरह ही काफी हद तक निष्क्रिय बनाने का कुचक्र चलाया गया है।
हज़ारों सरकारी स्कूल बंद भी किये जा रहे हैं, जिसका बसपा विरोध कर रही है। मायावती ने मांग की है कि यूपी सहित अन्य राज्य भी जेन-अल्फा के बच्चे-बच्चियों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था सम्बंधी ज़रूरतों को पूरा करें, और बल प्रयोग से बचें।
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