UP: मायावती ने UCC का किया समर्थन, बोलीं- 'हम इसके पक्ष में लेकिन BJP के लागू किए जाने के तरीके के खिलाफ'

Mayawati In UCC देश में समान नागर‍िक संहिता पर सत्‍ता पक्ष और व‍िपक्ष आमने- सामने है। पीएम मोदी ने यूसीसी पर जब से अपनी आवाज बुलंद की है तब से अख‍िलेश यादव सह‍ित कई नेता इस पर अपनी प्रत‍िक्र‍िया दे चुके हैं। इससे पूर्व सुभसपा प्रमुख ओपी राजभर भी भाजपा को अपना समर्थन दे चुके हैं। वहीं कई पार्ट‍ियां इसके व‍िरोध में हें।

Mayawati On UCC: मायावती ने यूसीसी पर जारी क‍िया बयान

लखनऊ, जेएनएन। समान नागर‍िक संहिता पर पूरे देश में बहस छ‍िड़ी हुई है। व‍िपक्ष इसका व‍िरोध कर रहा है वहीं सुभसपा इसके पक्ष में है। अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रुख साफ क‍िया। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा क‍ि संविधान की धारा 44 में UCC बनाने का प्रयास तो वर्णित हैं मगर इसे थोपने का नहीं है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही भाजपा को देश में UCC को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। हमारी पार्टी UCC को लागू करने के खिलाफ नहीं है बल्कि भाजपा और इनकी सरकार द्वारा इसे देश में लागू करने के तरिकेसे सहमत नहीं है।

