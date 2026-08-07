'अभी भी मौका है, अपनी गलती सुधार ले गुजरात सरकार', ऊना दलित उत्पीड़न कांड पर भड़कीं मायावती
मायावती ने गुजरात के ऊना दलित उत्पीड़न कांड के आरोपियों के बरी होने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने और सरकारी खर्च पर वकील मु ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/ लखनऊ। गुजरात के गिर सोमनाथ स्थित ऊना में साल 2016 में हुए चर्चित दलित उत्पीड़न कांड के लगभग सभी अभियुक्तों के निचली अदालत से बरी होने के फैसले पर राजनीति गरमा गई है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है।
मायावती ने कहा कि मार्च महीने में स्थानीय कोर्ट द्वारा 40 में से 35 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए पीड़ित दलित परिवारों को भारी वित्तीय और अन्य प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विचलित करने वाली कड़वी सच्चाई से 'बहुजन समाज' के लोगों में भारी चिंता व्याप्त है।
घटना के बाद खुद ऊना गई थीं मायावती
बसपा प्रमुख ने ट्वीट में लिखा, "इस घटना को लेकर मेरी चिंता का विशेष कारण यह भी है कि इस कांड के पीड़ितों से मिलने मैं खुद भी वहां गई थी। वहां सच्चाई का पूरा पता करने के बाद राज्य सरकार से सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बावजूद देश भर में रोष और आक्रोश होने के बाद भी 35 आरोपियों का बरी हो जाना दलितों के प्रति सरकारी द्वेष, उनके हित व सुरक्षा के प्रति लापरवाही और उदासीनता का ही परिणाम लगता है।"
1. गुजरात राज्य के ज़िला गिर सोमनाथ के ऊना में सन् 2016 में हुये दलितों पर जघन्य अन्याय-अत्याचार काण्ड के लगभग सभी अभियुक्तों को मार्च में स्थानीय कोर्ट द्वारा बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देकर न्याय पाने के लिये पीड़ित दलित परिवारों को वित्तीय आदि का भारी चुनौतियों…— Mayawati (@Mayawati) August 7, 2026
सरकारी खर्च पर वकील मुहैया कराने की मांग
मायावती ने गुजरात सरकार से आग्रह किया कि वह अपनी गलती में सुधार करते हुए इस मामले की हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी करे और सभी दोषियों को सख्त सजा दिलवाए।
इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिवारों की संतुष्टि के अनुसार, राज्य सरकार उन्हें सरकारी खर्च पर अपनी पसंद का वकील मुहैया कराए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में बसपा शासनकाल के दौरान गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए थे।