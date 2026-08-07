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    'अभी भी मौका है, अपनी गलती सुधार ले गुजरात सरकार', ऊना दलित उत्पीड़न कांड पर भड़कीं मायावती

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 10:44 AM (GMT+05:30)

    मायावती ने गुजरात के ऊना दलित उत्पीड़न कांड के आरोपियों के बरी होने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने और सरकारी खर्च पर वकील मु ...और पढ़ें

    ऊना दलित कांड पर भड़कीं मायावती। (तस्वीर- फाइल)

    ऊना दलित कांड पर भड़कीं मायावती। (तस्वीर- फाइल)

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/ लखनऊ। गुजरात के गिर सोमनाथ स्थित ऊना में साल 2016 में हुए चर्चित दलित उत्पीड़न कांड के लगभग सभी अभियुक्तों के निचली अदालत से बरी होने के फैसले पर राजनीति गरमा गई है।

    बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है।

    मायावती ने कहा कि मार्च महीने में स्थानीय कोर्ट द्वारा 40 में से 35 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए पीड़ित दलित परिवारों को भारी वित्तीय और अन्य प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विचलित करने वाली कड़वी सच्चाई से 'बहुजन समाज' के लोगों में भारी चिंता व्याप्त है।

    घटना के बाद खुद ऊना गई थीं मायावती

    बसपा प्रमुख ने ट्वीट में लिखा, "इस घटना को लेकर मेरी चिंता का विशेष कारण यह भी है कि इस कांड के पीड़ितों से मिलने मैं खुद भी वहां गई थी। वहां सच्चाई का पूरा पता करने के बाद राज्य सरकार से सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बावजूद देश भर में रोष और आक्रोश होने के बाद भी 35 आरोपियों का बरी हो जाना दलितों के प्रति सरकारी द्वेष, उनके हित व सुरक्षा के प्रति लापरवाही और उदासीनता का ही परिणाम लगता है।"

    सरकारी खर्च पर वकील मुहैया कराने की मांग

    मायावती ने गुजरात सरकार से आग्रह किया कि वह अपनी गलती में सुधार करते हुए इस मामले की हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी करे और सभी दोषियों को सख्त सजा दिलवाए।

    इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिवारों की संतुष्टि के अनुसार, राज्य सरकार उन्हें सरकारी खर्च पर अपनी पसंद का वकील मुहैया कराए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में बसपा शासनकाल के दौरान गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए थे।

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