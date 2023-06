हिंदुत्व के मुद्दे पर मायावती ने बीजेपी को घेरा, कहा- कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों पर हो रहे हैं अत्याचार

जागरण आनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: बसपा चीफ मायावती ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेस कर बीजेपी और कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। एक तरफ उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला तो दूसरी कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों की स्थिति पर भी चिंता जाहिर की।

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh | "For some time now, BJP and Congress have been competing with each other that who is a bigger 'Hindutvavadi' and a 'Hindu bhakt'. This makes it clear, that both of them are ignoring all other religions, this is against the Constitution...That is… pic.twitter.com/CF8IMaAxbu