बसपा सुप्रीमो मायावती ने गोरखपुर में हुई एक घटना को लेकर योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार पर हमला बोला। मायावती ने कहा क‍ि प्रदेश में अपराध‍ियों के हौसले क‍िजने बुलंद है इसका एक और नमूना आज गोरखपुर के चिल्लुपार क्षेत्र के रुदौली में देखने को मिला जब अवैध खनन करने वाले गिरोह ने दलित परिवार पर हमला करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई।

Mayawati vs CM Yogi: मायावती ने योगी सरकार पर बोला हमला

