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    लखनऊ होटल में मार्केटिंग मैनेजर का शव फंदे से लटका मिला, परिवार ने की जांच की मांग

    By Santosh Tiwari Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 08:34 PM (IST)

    लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल द इलीट इन में एक निजी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर अमित शर्मा का शव फंदे से लटका मिला। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. निजी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर का शव होटल में मिला।

    2. कानपुर निवासी अमित शर्मा रायपुर में कार्यरत थे।

    3. परिवार ने मामले की गहन जांच की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। विवेक खंड के होटल इलीट इन में कानपुर नगर स्थित जूही के साकेत नगर निवासी 40 वर्षीय अमित शर्मा का शव सोमवार रात कमरे में फंदे से लटका मिला।

    काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो होटल मैनेजर ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो शव पंखे में रस्सी के फंदे से लटका था। पुलिस ने पास मिले मोबाइल फोन, दस्तावेजों के माध्यम से शिनाख्त कर सूचना परिवारजन को दी।

    साकेत नगर निवासी अमित वर्तमान में पत्नी और दो बेटों के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहते थे और निजी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थे। भाई अजय शर्मा ने बताया कि छह अगस्त की शाम अमित घर से काम पर जाने की बात कहकर निकले थे। देर शाम तक आफिस नहीं पहुंचे और घर भी नहीं लौटे। खोजबीन करने पर उनका कोई पता नहीं चला।

    परिवार ने रायपुर के गंज थाने में छह अगस्त को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच में रायपुर बस अड्डे से अमित की स्कूटी मिली थी। सोमवार की रात द इलीट इन होटल में उनका शव मिला।

    होटल प्रबंधन के मुताबिक, अमित ने रविवार की रात 9:30 बजे होटल पहुंचकर चेक इन किया था। सोमवार दोपहर के बाद उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला। शाम को स्टाफ ने आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस पर सूचना पुलिस को दी गई।

    गोमती नगर पुलिस पहुंची तो अमित का शव फंदे से लटका मिला। हालांकि, अमित लखनऊ कैसे पहुंचे यह किसी को पता नहीं है। परिवार ने जांच की मांग की है।

    गोमती नगर थाने के इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हैं। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    भाजपाइयों ने निकाली तिरंगा यात्रा, उमड़ा जनसैलाब

    मलिहाबाद। मंगलवार को मलिहाबाद मंडल में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में सैकड़ों लोगों ने हाथों में राष्ट्रध्वज थामकर हिस्सा लिया।

    यात्रा का शुभारंभ मलिहाबाद डाक बंगले से हुआ, जो नगर भ्रमण करते हुए मिर्जागंज चौराहे पहुंची और डाक बंगले पर समाप्त हुई। इस दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों से गुंजायमान रहा। देशभक्ति गीतों के बीच स्थानीय निवासियों ने छतों से पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया।

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    भाजपा जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह चौहान ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य शहीदों की शहादत को याद करना और युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना है। मण्डल अध्यक्ष आशीष द्विवेदी के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में मण्डल प्रभारी कामता प्रसाद, जिला मंत्री धीरू मौर्या, मण्डल महामंत्री रूपेश मिश्र, अरविन्द शर्मा और अखिलेश सिंह अंजू सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।