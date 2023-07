मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने राज्य में शांति बहाल के लिए ठोस कदम उठाने व महिलाओं के साथ घिनौना कृत्य करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर रविवार को आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष की अगुआई में गांधी प्रतिमा स्थल हजरतगंज चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र व मणिपुर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

आप कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में किया प्रदर्शन।

