मंडी प्रशासन ने सभी मंडियों को रिटेल स्टाल लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। इन स्टालों पर टमाटर की कीमत औसतन 50 से 55 रुपये के बीच रह सकती है। हालांकि मंडियों में लगने वाले स्टालों पर प्रत्येक उपभोक्ता को अधिकतम एक किलोग्राम ही टमाटर उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि खुदरा बाजार में टमाटर की कीमतें 100 रुपये किलो तक पहुंच गई हैं।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : टमाटर की बढ़ती कीमतों को थामने और आम लोगों को तत्काल राहत दिलाने के लिए मंडी परिषद ने सभी थोक मंडियों में टमाटर के स्टाल लगाने का निर्णय लिया है। इन स्टालों पर आम उपभोक्ताओं को थोक मूल्य के दाम पर रिटेल में टमाटर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में मंडी प्रशासन ने सभी मंडियों को रिटेल स्टाल लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। इन स्टालों पर टमाटर की कीमत औसतन 50 से 55 रुपये के बीच रह सकती है। हालांकि मंडियों में लगने वाले स्टालों पर प्रत्येक उपभोक्ता को अधिकतम एक किलोग्राम ही टमाटर उपलब्ध कराया जाएगा। लखनऊ की नवीन गल्ला मंडी और दुबग्गा थोक मंडी में गुरुवार से टमाटर का स्टाल लगाया जाएगा। बता दें कि खुदरा बाजार में टमाटर की कीमतें 100 रुपये किलो तक पहुंच गई हैं।

Edited By: Nitesh Srivastava