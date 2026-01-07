Language
    मानव वन्य जीव संघर्ष: करोड़ों की चेन लिंक फेंसिंग को ‘रौंद’ आबादी में पहुंच रहे बाघ व हाथी

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:38 PM (IST)

    Manav-Vanya Jeev Sanghrash: दो वर्षों में 27 लोगों की मौत ने चेन लिंक फेंसिंग की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए ग ...और पढ़ें

    उत्तर निघासन रेंज के खैरटिया में हाथियों ने तोड़ा चेन लिंक फेंसिंग... जागरण 

    जागरण टीम, लखनऊ: बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए पीलीभीत, दुधवा टाइगर रिजर्व के बफरजोन और कतर्निया घाट के जंगलों के किनारे 188 किलोमीटर की दूरी में 166 करोड़ खर्च कर चेन लिंक फेंसिंग लगवाई गई।

    माना जा रहा था कि फेंसिंग से वन्यजीव आबादी क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे तो संघर्ष कम होगा, लेकिन हालिया दो वर्षों में 27 लोगों की मौत ने चेन लिंक फेंसिंग की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए तो वे इसे पूरा नहीं कर पाए। इससे तीसरी किस्त लटक गई है।

    तराई बेल्ट में पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में चेन लिंक फेंसिंग के लिए शासन ने वर्ष 2023-24 और 2024-25 में दो चरणों में बजट जारी किया। पहले चरण में दुधवा को 32.5, दूसरे में 26 करोड़ और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहले व दूसरे में 11-11 करोड़ दिए गए। बाघ और हाथियों की आबादी में दस्तक ने इस व्यवस्था की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

    बफरजोन में ठिकाना और लोगों का शिकार

    दुधवा के जंगलों से निकल कर बाघों ने बफरजोन में ठिकाना बनाया और घात लगाकर लोगों का शिकार किया। हाथियों ने खैरटिया, मैलानी, पलिया रेंज के जंगलों के किनारे फेंसिंग को तोड़ दिया। हाथी इस समय बफरजोन के मझगई और पलिया रेंज में किसानों के लिए काल बने हुए हैं।

    मझगई में तो एक किसान को मौत के घाट उतार दिया तो दूसरे को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हाथियों का झुंड किसानों की फसल रौंद रहा है और बिजली के खंभों को तोड़ रहा है। अधिकारी बेबस हैं और झुंड को जंगल में खदेड़ने में अक्षम साबित हो रहे हैं।

    चेन लिंक फेंसिंग के बावजूद हालात नहीं सुधर रहे

    दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघ के हमलों वाले चिह्नित क्षेत्रों में चेन लिंक फेंसिंग के बावजूद हालात नहीं सुधर रहे हैं। शासन ने चेन लिंक फेंसिंग के टूटने और वन्यजीवों के जंगल से बाहर आने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखकर इसकी गुणवत्ता जांचने के लिए अलग से टीम गठित की, जिसमें लोक निर्माण विभाग के सीडी थ्री के अधिशासी अभियंता अनिल यादव, बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह व बफरजोन के एसडीओ मनोज तिवारी को लगाया, लेकिन चार माह से ये अधिकारी सिर्फ जांच कर रहे हैं। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। जिन जगहों पर चेन लिंक फेंसिंग टूटी है, उन्हें दुरुस्त करने के प्रयास नहीं किए गए हैं।

    चेन लिंक फेंसिंग टूटने की जांच

    फील्ड डायरेक्टर दुधवा डॉक्टर एच राजामोहन ने कहा कि चेन लिंक फेंसिंग टूटने की जांच कराई जा रही है। फेंसिंग को हाथियों ने तोड़ा है। इसके अलावा बाढ़ और आंधी-तूफान में पेड़ों के गिरने से फेंसिंग टूटी है। अधिकारियों की रिपोर्ट मिलने के बाद तीसरी किस्त जारी होगी। मरम्मत का कार्य दुधवा फाउंडेशन के बजट से कराया जाएगा।