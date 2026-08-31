अयोध्या में जमीन विवाद की सुनवाई न होने से युवक आहत, लखनऊ में टावर पर चढ़ा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अयोध्या में जमीन के विवाद की सुनवाई न होने के युवक काफी आहत हो गया। युवक अंकुर सिंह सोमवार को लखनऊ में विधायक निवास दारुलशफा के पास मोबाइल टावर पर चढ़ गया।

पुलिस ने बताया युवक अंकुर सिंह अयोध्या के बाबा बाजार रामपुर जनक इलाके का रहने वाला है। काफी समझाने के बाद अंकुर सिंह को हजरतगंज पुलिस ने समझाने के साथ आश्वासन देकर सकुशल उतार लिया गया है। उसके पास से दो लीटर पेट्रोल भी बरामद हुआ है।