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अयोध्या में जमीन विवाद की सुनवाई न होने से युवक आहत, लखनऊ में टावर पर चढ़ा

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Updated: Mon, 31 Aug 2026 12:12 PM (IST)

Lucknow News: अयोध्या का रहने वाले अंकुर सिंह ने अयोध्या पुलिस से शिकायत थी, लेकिन सुनवाई होने पर लखनऊ आया।

लखनऊ में विधायक निवास दारुलशफा के पास मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक

लखनऊ में विधायक निवास दारुलशफा के पास मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक

HighLights

  1. युवक लखनऊ में विधायक निवास दारुलशफा के नजदीक मोबाइल टावर पर चढ़ा

  2. उठाया आत्मघाती कदम, पास में था दो लीटर पेट्रोल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अयोध्या में जमीन के विवाद की सुनवाई न होने के युवक काफी आहत हो गया। युवक अंकुर सिंह सोमवार को लखनऊ में विधायक निवास दारुलशफा के पास मोबाइल टावर पर चढ़ गया।

पुलिस ने बताया युवक अंकुर सिंह अयोध्या के बाबा बाजार रामपुर जनक इलाके का रहने वाला है। काफी समझाने के बाद अंकुर सिंह को हजरतगंज पुलिस ने समझाने के साथ आश्वासन देकर सकुशल उतार लिया गया है। उसके पास से दो लीटर पेट्रोल भी बरामद हुआ है।

अयोध्या का रहने वाले अंकुर सिंह ने अयोध्या पुलिस से शिकायत थी, लेकिन सुनवाई होने पर लखनऊ आया। लखनऊ पुलिस ने इस प्रकरण से अयोध्या पुलिस को भी अवगत कराया है।

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