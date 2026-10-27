सैनिक स्कूल मैनपुरी के विस्तार के लिए मिलेगी 9.52 हेक्टेयर जमीन, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सैनिक स्कूल मैनपुरी के विस्तार और जरूरी सुविधाओं के निर्माण के लिए ग्राम सभा नौनेर में 9.524 हेक्टेयर जमीन निश्शुल्क दी जाएगी। इसके लिए ग्राम सभा के प्रबंधन वाली भूमि का निश्शुल्क पुनर्ग्रहण कर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन किया जाएगा। इसके बाद विभाग यह जमीन रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल सोसाइटी को निश्शुल्क हस्तांतरित करेगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।

सैनिक स्कूल के मौजूदा परिसर से दो हाईटेंशन बिजली लाइनें गुजर रही हैं। इसके कारण परिसर की उपलब्ध भूमि का एक बड़ा हिस्सा निर्माण कार्य के लिए उपयोगी नहीं रह गया है। ऐसे में स्कूल के विस्तार और आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए वैकल्पिक भूमि की जरूरत है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने ग्राम सभा नौनेर में जमीन चिह्नित की है।