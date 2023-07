Maharashtra Politics: केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा- NCP की तरह समाजवादी पार्टी में भी पड़ सकती है फूट

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने संकेत दिए कि यही हाल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी हो सकता है। जयंत चौधरी को लेकर कहा कि वह पटना में बीते दिनों आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। आने वाले समय में जयंत भी भाजपा के साथ आ सकते हैं।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले ने रविवार को अति विशिष्ट गृह में पत्रकारों से बातचीत में कहा क‍ि महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी में फूट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ पूरा विपक्ष मिलकर लोकसभा चुनाव को लेकर अपने नेता का चयन नहीं कर पा रहा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों में दूसरे दलों के नेता अपना विश्वास जता रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में अजित पवार द्वारा एनसीपी के 35 से ज्यादा विधायकों को साथ लेकर भाजपा समर्थित सरकार में शामिल होने का है। आठवले बोले- शरद पवार को पहले सुझाव था... एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार को उन्होंने पहले ही सुझाव दिया था कि वह मोदी के समर्थन में आकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें, लेकिन पवार नहीं माने। आज उनके भतीजे अजित पवार ने एनसीपी से विद्रोह करके 35 से ज्यादा विधायकों के साथ भाजपा में आस्था व्यक्त कर दी है। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। एनसीपी की तरह सपा में पड़ सकती है फूट: आठवले आठवले ने संकेत दिए कि यही हाल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी हो सकता है। जयंत चौधरी को लेकर कहा कि वह पटना में बीते दिनों आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। आने वाले समय में जयंत भी भाजपा के साथ आ सकते हैं। UP: मायावती ने UCC का किया समर्थन, बोलीं- 'हम इसके पक्ष में लेकिन BJP के लागू किए जाने के तरीके के खिलाफ' आठवले ने कहा कि मायावती को वह बहन मानते हैं, लेकिन यह भी सच है कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार तेजी के साथ समाप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। देश भर में दलित व पिछड़े वर्ग के लोग भाजपा व सहयोगी दलों के साथ जुड़ रहे हैं। यही हाल अल्पसंख्यकों का भी है। पहले सपा अल्पसंख्यकों के दम पर उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही थी, अब उनके पाले से अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम वर्ग के लोगों का वोटबैंक खिसक कर भाजपा के पाले में आ चुका है।

