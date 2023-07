Mahakumbh Mela 2025 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भी 768 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। महाकुंभ 2025 को लेकर बड़ी परियोजनाओं का काम जल्द शुरू होगा जिसका श्रीगणेश मुख्यमंत्री करेंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। परेड मैदान में समारोह कराने की तैयारी है। आयोजन की रूपरेखा तय होने लगी है। इसे लेकर उच्चाधिकारी रणनीति बना रहे हैं।

Mahakumbh Mela 2025: महाकुंभ के लिए सीएम योगी नौ हजार करोड़ रुपये के 400 बड़े प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुलाई में भी प्रयागराज आएंगे। इस बार वह लगभग नौ हजार करोड़ रुपये की महाकुंभ की 400 बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। लगभग दो हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को भी 768 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। महाकुंभ 2025 को लेकर बड़ी परियोजनाओं का काम जल्द शुरू होगा, जिसका श्रीगणेश मुख्यमंत्री करेंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। परेड मैदान में समारोह कराने की तैयारी है। आयोजन की रूपरेखा तय होने लगी है। इसे लेकर उच्चाधिकारी रणनीति बना रहे हैं। महाकुंभ के दृष्टिगत रिंग रोड, रोप-वे, रिवर फ्रंट, सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, आरओबी, डिजिटल कुंभ म्यूजियम, पक्के घाटों के निर्माण, उच्च क्षमता के विद्युत उपकेंद्र, सीवर लाइन, पेयजल नलकूप, पेयजल पाइप लाइन बिछाने आदि के प्रोजेक्ट की नींव रखी जाएगी। द्वादश माधव मंदिरों का जीर्णोद्धार, किला स्थित अक्षयवट, समुद्र कूप का सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार, बड़े हनुमान मंदिर व मनकामेश्वर मंदिर का विस्तारीकरण व सुंदरीकरण होगा। सात आरओबी, अटल आवासीय विद्यालय कोरांव समेत 40 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री का प्रयागराज आने का कार्यक्रम इस माह के अंत तक प्रस्तावित है। इसके लिए प्रयागराज में महाकुंभ मेलाधिकारी विजय किरन आनंद कई विभागों के अधिकारियों के साथ जल्द ही बैठक करेंगे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात समेत कई अन्य विभागों के प्रमुख सचिव भी आएंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर विद्युत, स्वास्थ्य, पर्यटन, लोक निर्माण, जल निगम, नगर निगम, पीडीए, सेतु निगम, निर्माण निगम, यूपीसीडा आदि विभागों के अधिकारी भी तैयारी में जुट गए हैं। महाकुंभ मेलाधिकारी का कहना है कि शिलान्यास का कार्यक्रम भव्य होगा।

