मदरसा बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर आ गया जरूरी नोटिफिकेशन, परीक्षार्थियों को इस तरह करना होगा आवेदन
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने 2026 की मुंशी, मौलवी और आलिम परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्रों को अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसके लिए मदरसों और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। मुंशी/मौलवी के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित है, और परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान से जमा होगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 की मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी फारसी व अरबी) और आलिम (सीनियर सेकेंडरी फारसी व अरबी) परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया के दिशा-निर्देश व आनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थियों को आवेदन अब आनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में मदरसों, छात्रों और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं।
परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करना होगा। चालान की मूल प्रति मदरसा अपने पास सुरक्षित रखेगा। विद्यार्थियों से पहले आफलाइन फार्म लेकर मदरसे द्वारा पोर्टल पर आनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। वर्ष 2018 से 2025 के बीच परीक्षा पास कर चुके छात्रों को अपनी स्टूडेंट आइडी दर्ज करनी होगी। इससे उन्हें व्यक्तिगत विवरण दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होगी।
आनलाइन आवेदन के बाद छात्र को अपने आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर विवरण की जांच करनी होगी। किसी भी गलती को केवल मदरसा स्तर पर ही निर्धारित समय में सुधारा जा सकेगा। एक बार जिला स्तर पर डिजिटल सिग्नेचर से लाक होने के बाद कोई सुधार संभव नहीं होगा। आनलाइन फार्म भरने की जिम्मेदारी मदरसे के प्रधानाचार्य की होगी।
किसी भी त्रुटि पर वे पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। वर्ष 2023 से सेकेंडरी परीक्षा का नाम मुंशी/मौलवी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का नाम आलिम कर दिया गया है। मुंशी/मौलवी पाठ्यक्रम के लिए छात्र की आयु 31 मार्च 2025 तक कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर परीक्षार्थी अन्य विकल्प के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। उनका शुल्क एवं परीक्षा केंद्र पुरुष परीक्षार्थियों की तरह होगा।
दूसरे बोर्ड से पास छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने उर्दू, अरबी या फारसी विषय में आवश्यक योग्यता प्राप्त की हो। परीक्षा आवेदन की आनलाइन समय-सारिणी अलग से जारी की जाएगी। जिला अधिकारी मदरसों के प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाकर उन्हें पोर्टल की प्रक्रिया का प्रशिक्षण देंगे।
अनुपस्थित छात्रों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए नोडल कर्मचारी नामित किए जाएंगे। परिषद की रजिस्ट्रार व निरीक्षक अंजना सिरोही ने सभी जिलों से अपेक्षा की है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी व समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए, ताकि परीक्षा वर्ष 2026 के आयोजन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
अधिकतम आवेदन सीमा:
सहायता प्राप्त मदरसे: अधिकतम 500 व्यक्तिगत आवेदन
गैर-सहायता प्राप्त मदरसे: अधिकतम 400 आवेदन
परीक्षा शुल्क:
संस्थागत छात्रों के लिए मुंशी और मौलवी की परीक्षा व अंक शुल्क 170 रुपये और आलिम की 230 रुपये निर्धारित है। संस्थागत छात्राओं के लिए मुंशी और मौलवी की परीक्षा शुल्क 110 रुपये आलिम की 130 रुपये निर्धारित है। व्यक्तिगत छात्रों के लिए मुंशी और मौलवी की परीक्षा शुल्क 290 रुपये व आलिम की 330 रुपये निर्धारित है। व्यक्तिगत छात्राओं के लिए मुंशी और मौलवी की परीक्षा शुल्क 180 रुपये व आलिम की 210 रुपये निर्धारित है।
