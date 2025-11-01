यूपी को मिली एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, पश्चिम उत्तर प्रदेश को अवध से करेगी कनेक्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या धाम के बाद अब नैमिषारण्य धाम को भी वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज नेटवर्क से जोड़ेगा। रेलवे सात नवंबर से लखनऊ से सहारनपुर के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करेगा। यह वंदे भारत एक्सप्रेस सीतापुर होकर दौड़ेगी।

लखनऊ को सीतापुर से जोड़ने वाली यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। रेलवे बोर्ड ने लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का टाइम टेबल और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लखनऊ में होने वाले उद्ाटन समारोह में रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू भी उपस्थित रहेंगे। सात नवंबर को ही वाराणसी से प्रयागराज छिवकी, विंध्याचल होते हुए खजुराहो के लिए भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होगी।

ट्रेन 26504 वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन सुबह पांच बजे लखनऊ जंक्शन से रवाना होगी। यह ट्रेन सीतापुर से 5:55 बजे, शाहजहांपुर से 7:10 बजे, बरेली से 8:08 बजे, मुरादाबाद से 9:27 बजे, नजीबाबाद से 10:45 बजे,रुड़की से 11:40 बजे होते हुए सहारनपुर दोपहर 12:45 बजे पहुंचेगी।

इसी तरह वापसी में ट्रेन 26503 वंदे भारत एक्सप्रेस भी सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन सहारनपुर से दोपहर तीन बजे रवाना होकर रुड़की से 3:45 बजे, नजीबाबाद से शाम 4:40 बजे, मुरादाबाद से 6:10 बजे, बरेली से 7:33 बजे, शाहजहांपुर से रात 8:38 बजे, सीतापुर से 9:50 बजे होते हुए लखनऊ जंक्शन रात 11 बजे पहुंचेगी।