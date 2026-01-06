लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे: तो क्या मार्च में पूरा होगा काम? ट्रांसमिशन लाइन शिफ्टिंग की तीन तिथियां बदली

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे का काम मार्च में पूरा हो पाएगा या फिर अप्रैल 2026 तक जाएगा। इसको लेकर संशय है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट को जुलाई 2025 में पूरा करना था, कभी ग्रेस पीरियड बताकर तो कभी जमीनों का विवाद बताकर मार्च 2026 तक यह प्रोजेक्ट बढ़ते हुए चला गया।

अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा चुनी गई कार्यदायी संस्था पीएनसी का दावा है कि छह जनवरी से ट्रांसमिशन की लाइन को शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। खास बात है कि लाइन शिफ्टिंग के दौरान वाहनों को रोका जाएगा या नहीं, इसको लेकर भी कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी गई।

बता दें कि सरोजनी नगर स्थित हीरा लाल यादव लॉ कालेज के पास ट्रांसमिशन की लाइन शिफ्ट करने के दौरान क्रेन का तार टूटने से एक गर्डर कार पर गिर गया था, इससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि उस वक्त कार में कोई बैठा नहीं था। कार्यदायी संस्था वहीं लापरवाही वाला काम फिर कर रही है।

एनएचएआई की कार्यदायी संस्था ने पहले ट्रांसमिशन की लाइन शिफ्ट करने की तिथि 18 दिसंबर बताई, फिर चार जनवरी और अब छह जनवरी 2026 बता रहा है। लाइन शिफ्ट होने के बाद कंक्रीट को सूखने के लिए सत्तर दिन चाहिए होंगे। यह एनएचएआई का तर्क है।

वहीं, आठ से दस दिन तक लाइन ट्रांसफर होने में लग जाएगा। कुल मिलाकर अगर 18 जनवरी तक लाइन ट्रांसफर होती है तो 28 मार्च तक समय चाहिए कंक्रीट को सूखने के लिए। वहीं मार्च 2026 के पहले सप्ताह में एक्सप्रेस वे तैयार होने का पत्र पहले ही एनएचएआई पीएमओ कार्यालय भेज चुका है।