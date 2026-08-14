लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार के आरोपों पर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

विधि संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के शुरू होने के महज 26 दिनों के भीतर 74 स्थानों पर गड्ढे बनने और सड़क क्षतिग्रस्त होने के आरोपों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

कोर्ट ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और प्रदेश के परिवहन विभाग को याचिका में लगाए गए आरोपों पर बिंदुवार जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने एक जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि करीब 4,700 करोड़ रुपये की लागत से बने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के चालू होने के 26 दिनों के भीतर ही 74 अलग-अलग स्थानों पर गड्ढे बन गए या सड़क टूट गई।

की गई सीबीआई जांच की मांग याची ने एक्सप्रेसवे के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराने अथवा सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया गया है।