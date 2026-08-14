लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार के आरोपों पर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर 26 दिनों में 74 स्थानों पर गड्ढे और क्षति के आरोपों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
HighLights
एक्सप्रेसवे पर 26 दिनों में 74 स्थानों पर गड्ढे।
हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब।
4,700 करोड़ के निर्माण में सीबीआई जांच की मांग।
विधि संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के शुरू होने के महज 26 दिनों के भीतर 74 स्थानों पर गड्ढे बनने और सड़क क्षतिग्रस्त होने के आरोपों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और प्रदेश के परिवहन विभाग को याचिका में लगाए गए आरोपों पर बिंदुवार जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने एक जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि करीब 4,700 करोड़ रुपये की लागत से बने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के चालू होने के 26 दिनों के भीतर ही 74 अलग-अलग स्थानों पर गड्ढे बन गए या सड़क टूट गई।
की गई सीबीआई जांच की मांग
याची ने एक्सप्रेसवे के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराने अथवा सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में एक्सप्रेसवे पर वसूले जा रहे टोल टैक्स की दरों को भी अत्यधिक बताते हुए इन्हें कम करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि सड़क की गुणवत्ता और टोल की दरों से जुड़े इन मुद्दों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से याचिका में उठाए गए आरोपों और मांगों पर बिंदुवार जवाब मांगा है।