यूपी में पहली बार शुरू होगी महिला क्रिकेट लीग, प्रदेश की 6 टीमें दिखाएंगी दम; सेमीफाइनल-फाइनल के वेन्यू भी सेलेक्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। महिला क्रिकेटरों को उनकी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच मिलने जा रहा है। क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ महिला क्रिकेट लीग कराने जा रहा है। लीग की शुरुआत 23 सितंबर से शुरू होगी और फाइनल 28 सितंबर को होगा। इसमें छह टीमें हिस्सा लेंगी। सीएएल के अध्यक्ष एवं लीग के चेयरमैन डा. नवनीत सहगल के अनुसार, इस लीग के जरिए शहर की महिला क्रिकेटरों को सम्मान, पहचान और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा।

डा. नवनीत सहगल ने बताया कि यह लीग लखनऊ ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में महिला क्रिकेट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और नई पहल है। अभी तक राज्य में पुरुष खिलाड़ियों के लिए यूपी टी-20 लीग हो रही है, लेकिन पहली बार लखनऊ महिला खिलाड़ियों के लिए जिलास्तर की टी-20 लीग का आयोजन होने जा रहा है।