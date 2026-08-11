मोहनलालगंज में महिला का न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, 60 हजार की रंगदारी वसूली

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मोहनलालगंज की महिला को एक व्यक्ति ने फंसाया और फिर बच्चों की हत्या की धमकी देकर न्यूड वीडियो बना लिया। उसके बाद ब्लैकमेल कर करीब 60 हजार रुपये वसूल लिए, और रुपये न मिलने पर महिला का लैपटाप छीन लिया। साथ ही वीडियो दुबई में बैठे पति को भेज दिया। बदनामी देख पीड़िता ने मोहनलालगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी है।

थाना क्षेत्र में पीड़िता बच्चों संग रहती है। पति दुबई में नौकरी करते हैं। पीड़िता ने बताया कि रामनगर बाराबंकी निवासी जव्वाद उर्फ जावेद ने उससे जान-पहचान बढ़ाई। आरोप है कि जावेद ने बच्चाें को मारने की धमकी देकर उसकी न्यूड वीडियो बना ली। उसके बाद आरोपित ने पीड़िता को ब्लैकमेल किया।

आरोपित जावेद ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नवंबर 2025 से जुलाई तक अलग-अलग समय में करीब 60 हजार रुपये वसूल लिए। आरोपित ने और रुपये मांगे तो पीड़िता ने पति से शिकायत करने की बात कही। पीड़िता ने बताया कि आठ अगस्त को आरोपित जावेद उनके घर पहुंचा। धमकाते हुए 20 हजार की मांग की।

इंकार करने पर आरोपित ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद पीड़िता का लैपटाप छीन लिया। आरोपित ने पीड़िता से प्लाट उसके नाम करने की बात कही। विरोध पर बच्चों को मारने की धमकी देकर पीड़िता का न्यूड वीडियो उसके पति को भेज दिया।

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बदनामी देख पीड़िता ने सोमवार देर रात मामले की शिकायत मोहनलालगंज कोतवाली की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जव्वाद उर्फ जावेद के खिलाफ निर्वस्त्र करना, रंगदारी, मारपीट, धमकी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

काकोरी में किसान पथ का सर्विस लेन बदहाल काकोरी। काकोरी में आउटर रिंग रोड (किसान पथ) की सर्विस लेन घटिया निर्माण के चलते कई जगह बदहाल हो गई। सर्विस लेन पर गड्ढे बन गए है साथ ही बजरी फैली हुई है जिससे आवागमन में दिक्कत होती है।

अमेठिया सलेम पुर गॉव के पास किसान पथ की सर्विस लेन खराब हो गई। करीब 100 मीटर की लंबाई में यहां पर सर्विस लेन की सड़क बदहाल हो गई है। बजरी फैली हुई है, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है।