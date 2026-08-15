लखनऊ में महिला की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप

जागरण टीम, लखनऊ। महिंगवां के डिंगुरपुर गांव में 40 वर्षीय शकुंतला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। महिला का बीते तीन अगस्त से इलाज चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवारजन का आरोप है कि लाठी-डंडों से पीटकर उसे गंभीर रूप से घायल किया गया था।

घटना की शिकायत पहाड़पुर चौकी में करने के बावजूद पुलिस ने न तो मुकदमा दर्ज किया और न ही महिला का चिकित्सीय परीक्षण कराया। महिला की मौत के बाद स्वजन और ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए शव को काफी देर तक रोके रखा। कार्रवाई के आश्वासन पर माने।

डिंगुरपुर निवासी विजय कुमार के मुताबिक उनकी पत्नी शकुंतला तीन अगस्त को मोबाइल बनवाने सोनवा बाजार चौराहा गई थी। वहां से लौटते समय गांव के पास कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद लाठी-डंडों से उसकी पीट-पीटकर मरणासन्न कर दिया। शकुंतला घायल अवस्था में घर पहुंची और मामले की शिकायत पहाड़पुर चौकी में की गई थी। आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। महिला का चिकित्सीय परीक्षण भी नहीं कराया गया और न ही आरोपित पक्ष को पाबंद किया गया। शुक्रवार सुबह अचानक शकुंतला की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीण भी मौके पर जुट गए और कार्रवाई की मांग करने लगे।

वहीं थाना प्रभारी राधेश्याम मौर्य ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शकुंतला की सास गुड्डी गांव के सुंदरलाल के यहां काम करती है। पति विजय कुमार के नशे में मां गुड्डी से विवाद और मारपीट करने की बात सामने आई है।

आरोप है कि विजय ने छड़ी से अपनी मां को मारा था। इसके बाद गुड्डी ने सुंदर को घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी के मुताबिक सुंदर और गुड्डी ने मिलकर शकुंतला की पिटाई की थी, जिससे वह घायल हुई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की मौत के मामले में आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।