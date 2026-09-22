लखनऊ में 24 सितंबर को वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं का होगा शुभारंभ, 6000 प्लॉट की बुकिंग होगी शुरू
लखनऊ में 24 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एलडीए की वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिसके ...और पढ़ें
HighLights
24 सितंबर को वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं का शुभारंभ।
करीब छह हजार भूखंडों की बुकिंग उसी दिन से शुरू होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांच अपार्टमेंट का भी शिलान्यास करेंगे।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए की बहुप्रतीक्षित वरुण विहार व नैमिष नगर योजना का शुभारंभ 24 सितंबर को होगा, उसी दिन से करीब छह हजार भूखंडों की बुकिंग शुरू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम चार बजे आगरा एक्सप्रेसवे के करीब पांच अपार्टमेंट पार्क व्यू, लेक व्यू, ऐशबाग, वागेश्वरी व अदिति का भी शिलान्यास करेंगे। इन आवासीय योजनाओं में करीब 10 हजार लोग भूखंड व फ्लैट पा सकेंगे।
एलडीए की नई आवासीय योजना वरुण विहार में भूखंड की कीमत 2800 रुपये और नैमिष नगर में 3800 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से भूखंडों की बिक्री की जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत आगरा एक्सप्रेस-वे स्थित वरुण विहार योजना 6580 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही है। इसमें काशी और कैलाश खंड में 1926 भूखंड और सीतापुर रोड स्थित 3600 एकड़ क्षेत्र की नैमिष नगर योजना में 1084 भूखंडों का पंजीयन खोला जाएगा।
दोनों योजनाओं विभिन्न आय वर्गों के लिए हैं। इनमें 72 वर्ग मीटर से 450 वर्ग मीटर तक के भूखंड दिए जाएंगे। जो 18 मीटर से 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर स्थित होंगे। ये दोनों योजनाएं राजधानी के विस्तार को नई दिशा देंगी। इनसे शहर के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आवासीय, व्यावसायिक और बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा।
वरुण विहार योजना में कार्यक्रम स्थल की तैयारियां जोरों पर
काकोरी में आगरा एक्सप्रेसवे के पास दो आवासीय योजनाओं का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां तेज हैं। आगरा एक्सप्रेस वे के पास 12 गांवों का अधिग्रहण कर एलडीए वरुण विहार योजना विकसित कर रहा है। योजना के तहत आने वाले गावो में किसानों से सहमति पत्र भरवाकर एलडीए जमीन का निर्धारित मुआवजा दे रही है।
कार्य क्रम स्थल मिट्टी को बराबर करने का कार्य चल रहा है। कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के लिए तीन पार्किंग बनाई जा रही है। जिसमे वीआइपी पार्किंग भी शामिल है। कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले रास्तों को चौड़ा किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर करीब 10 हजार लोगो के बैठने की व्यवस्था की जा रही है।
वरुण विहार के भूखंड 1926
|क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
|भूखंडों की संख्या
|पंजीकरण धनराशि (₹)
|112.5
|1,144
|1,69,470.00
|162.0
|268
|2,44,036.80
|200.0
|340
|3,01,280.00
|288.0
|30
|4,33,843.20
|300.0
|39
|4,51,920.00
|450.0
|105
|6,77,880.00
नैमिष नगर के भूखंड 1084
|क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
|भूखंडों की संख्या
|पंजीकरण धनराशि (₹)
|72
|173
|1,52,000
|112.5
|327
|2,37,500
|162
|282
|3,42,000
|200
|218
|4,13,820
|288
|66
|6,08,000
|450
|18
|9,50,000
इन अपार्टमेंट का शिलान्यास
|स्थल / क्षेत्र
|अपार्टमेंट का नाम
|बसंतकुंज
|पार्क व्यू
|गोमती नगर
|लेक व्यू
|शारदा नगर विस्तार
|वागेश्वरी
|अनंत नगर
|अदिति
|मिल रोड ऐशबाग
|ऐशबाग स्क्वायर
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