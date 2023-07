UP News: 10 से शुरू होगी लखनऊ-वाराणसी सीधी उड़ान, 20 से प्रभावित होंगी गोरखपुर रूट की कई ट्रेनें

Lucknow Airport And UP Railway News Update लखनऊ एयरपोर्ट से वाराणसी की सीधी उड़ान 10 अगस्‍त से शुरु होगी। लखनऊ से वाराणसी पहुंचने में 55 मिनट का समय लगेगा। वहीं गोरखपुर रूट की कई ट्रेनें प्रभाव‍ित रहेंगी। काठगोदाम से हावड़ा जाने वाली बाघ एक्सप्रेस 21 25 28 जुलाई और एक अगस्त को लखनऊ रेल मंडल में 60 मिनट रोकी जाएगी।

10 से शुरू होगी लखनऊ-वाराणसी सीधी उड़ान, 20 से प्रभावित होंगी गोरखपुर रूट की कई ट्रेनें

लखनऊ, जागरण संवाददाता। प्रयागराज और गोरखपुर के बाद अब चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से वाराणसी की सीधी उड़ान शुरू होगी। लखनऊ से 10 अगस्त से इंडिगो एयरलाइन की सीधी उड़ान रवाना होगी। इस उड़ान की बुकिंग भी इंडिगो एयरलाइन ने आरंभ कर दी है। लखनऊ एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइन की उड़ान 6ई- 7326 सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दोपहर 2:20 बजे रवाना होगी। यह उड़ान दोपहर 3:30 बजे वाराणसी पहुंचेगी। इसी प्रकार वाराणसी से उड़ान 6ई-7327 शाम 4:05 बजे रवाना होकर पांच बजे लखनऊ पहुंचेगी। इस एटीआर श्रेणी की उड़ान में 78 सीटें होंगी, वहीं इसका किराया दो हजार से 2500 रुपये के बीच रहेगा। लखनऊ से वाराणसी के लिए रेल की यात्रा अभी राजधानी एक्सप्रेस से चार घंटे में और शटल सुपरफास्ट से 4:10 घंटे में पूरा होती है। गोरखपुर रूट की कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के भटनी यार्ड में इंजीनियरिंग कार्य के लिए ब्लाक होगा। इस कारण गोरखपुर रूट की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। काठगोदाम से हावड़ा जाने वाली बाघ एक्सप्रेस 21, 25, 28 जुलाई और एक अगस्त को लखनऊ रेल मंडल में 60 मिनट रोकी जाएगी। नई दिल्ली से 19, 23, 26 एवं 30 जुलाई को आरंभ होने वाली ट्रेन 12554 नई दिल्ली-सहरसा वैशाली एक्सप्रेस गोरखपुर कैंट-कप्तानगंज-सीवान के रास्ते जाएगी। कटिहार से 19, 23, 26, 30 जुलाई और दो अगस्त को चलने वाली 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सीवान-कप्तानगंज-गोरखपुर कैंट के रास्ते आएगी। दरभंगा से 20, 24, 27, 31 जुलाई एवं तीन अगस्त को चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल परिवर्तित मार्ग मुज्फ्फरपुर-नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट होकर चलेगी। बरौनी से 20, 24, 27, 31 जुलाई एवं तीन अगस्त को 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल इसी रास्ते आएगी। लखनऊ जंक्शन से 24 एवं 31 जुलाई को चलने वाली 12530 लखनऊ जंक्शन-पाटलीपुत्र एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैंट-कप्तानगंज-सीवान के रास्ते चलेगी। अमृतसर से 23 एवं 30 जुलाई को चलने वाली 14674 अमृतसर-जयनगर शहीद एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैंट-कप्तानगंज-सीवान के रास्ते संचालित की जाएगी।

