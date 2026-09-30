हॉस्टल में खराब खाने पर फूटा छात्रों का गुस्सा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के नए परिसर का गेट बंद कर धरने पर बैठे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में भोजन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कुलपति प्रो. जेपी सैनी के लगातार निरीक्षण के बाद भी मेस की व्यवस्था बेहतर नहीं हुई।

बुधवार को नवीन परिसर के कौटिल्य और होमी जहांगीर भाभा छात्रावासों के विद्यार्थियों ने खाने की खराब गुणवत्ता के विरोध में धरना शुरू कर दिया। छात्रों ने न्यू कैंपस के गेट नंबर-एक को बंद कर प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का आरोप है कि दोनों छात्रावासों में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। छात्रों ने गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के साथ मेस व्यवस्था में सुधार की मांग की।