लखनऊ : भाषा विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स को मिलेगी जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, पोर्टल पर करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को वैश्विक रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए जर्मन भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय और रोजगार मिशन सेवायोजन निदेशालय के बीच एमओयू हो चुका है। गुरुवार को कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने इस प्रशिक्षण की शुरुआत की।

उन्होंने कह कि वर्तमान समय में विदेशी भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए रोजगार और वैश्विक अवसरों के नए द्वार खोलता है। जर्मन भाषा प्रशिक्षण की यह पहल विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमताओं को विकसित करने तथा जर्मनी में रोजगार एवं प्लेसमेंट के अवसर प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।