यूपी में 120 करोड़ की लागत से कहां बनेगा नया अंडरपास? पूर्वोत्तर रेलवे और सेतु निगम करेंगे निर्माण

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे और सेतु निगम मिलकर निरालानगर व भिठौली रेलवे क्रासिंग पर अंडरपास बनाएंगे। दोनों ही अंडररपास के निर्माण के लिए संयुक्त सर्वे जल्द किया जाएगा। इन अंडरपास के निर्माण पर करीब 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रतिदिन एक लाख लोगों कोा इस अंडरपास के बनने से राहत मिलेगी।

विधायक डा. नीरज बोरा ने निरालानगर व सीतापुर रोड पर पड़ने वाली भिठौली रेलवे क्रासिंगों पर जाम से लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए अंडरपास बनाने की मांग की थी। विधायक ने रेल मंत्रालय को एक पत्र भी भेजा था।