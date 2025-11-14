Language
    यूपी में 120 करोड़ की लागत से कहां बनेगा नया अंडरपास? पूर्वोत्तर रेलवे और सेतु निगम करेंगे निर्माण

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:40 AM (IST)

    लखनऊ में रेलवे और सेतु निगम मिलकर निरालानगर व भिठौली क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाएंगे। इस परियोजना पर लगभग 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे प्रतिदिन एक लाख लोगों को राहत मिलेगी। विधायक नीरज बोरा की मांग पर रेल मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए अंडरपास निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। जल्द ही संयुक्त सर्वे किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे और सेतु निगम मिलकर निरालानगर व भिठौली रेलवे क्रासिंग पर अंडरपास बनाएंगे। दोनों ही अंडररपास के निर्माण के लिए संयुक्त सर्वे जल्द किया जाएगा। इन अंडरपास के निर्माण पर करीब 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रतिदिन एक लाख लोगों कोा इस अंडरपास के बनने से राहत मिलेगी।

    विधायक डा. नीरज बोरा ने निरालानगर व सीतापुर रोड पर पड़ने वाली भिठौली रेलवे क्रासिंगों पर जाम से लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए अंडरपास बनाने की मांग की थी। विधायक ने रेल मंत्रालय को एक पत्र भी भेजा था।

    इस पर रेलवे की ओर से विधायक के पत्र का संज्ञान लेकर अंडरपास निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी गई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक सेतु निगम के साथ मिलकर दोनों अंडरपास बनाए जाएंगे। जल्द ही दोनों ही विभागों की संयुक्त टीमें सर्वे करेंगी। निरालानगर रेलवे क्रासिंग पर लगभग 200 मीटर एवं भिठौली रेलवे क्रासिंग पर 150 मीटर लंबा अंडरपास बनाया जाएगा।