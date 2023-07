Lucknow: देवबंद में छिपे दो बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार; देश विरोधी गतिविधियों में थे लिप्त

एटीएस ने देवबंद (सहारनपुर) में छिपकर रह रहे बांग्लादेशी नागरिक हबीबुल्लाह मिस्बाह उर्फ नाजिर व अहमदुल्लाह उर्फ अब्दुल अवल को गिरफ्तार किया है। स्पेशल डीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि दोनों देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और जाली दस्तावेजों की मदद से भारतीय पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन भी कर रखा था। जिसके बाद मिली जानकारियों के आधार पर आगे कि जांच जारी है।

देवबंद में छिपे दो बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार।

